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Oto poziom senator KO. Nawet nie wiedziała, z kim rozmawia!

  • Polityka
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Agnieszka Gorgoń‑Komor i Dobromir Sośnierz / autor: Fratria/X/@WolnoscTV/Polsat News
Agnieszka Gorgoń‑Komor i Dobromir Sośnierz / autor: Fratria/X/@WolnoscTV/Polsat News

Senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń‑Komor pod koniec rozmowy w Polsat News wytknęła brak „dobrych praktyk” politykom, po czym – nie wiedząc, z kim właściwie rozmawia – przypisała je Prawu i Sprawiedliwości, choć jej współrozmówcą był Dobromir Sośnierz z Konfederacji. „Nie wiedziałam, z kim mam rozmowę” - dodała.

Nie macie dobrych praktyk!

— stwierdziła Agnieszka Gorgoń-Komor, senator KO.

My, znaczy kto?

— zapytał Dobromir Sośnierz, polityk Konfederacji.

„Nie wiedziałam, z kim mam rozmowę”

No PiS

— wskazała Gorgoń-Komor.

Pan nie jest z PiS-u!

— zauważył prowadzący rozmowę w Polsat News.

Nawet nie wiem, skąd Pan jest, nie wiedziałam, z kim mam rozmowę

— dodała Gorgoń-Komor.

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X/Polsat News/tt

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Zespół wPolityce.pl

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