Oto poziom senator KO. Nawet nie wiedziała, z kim rozmawia!

Senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń‑Komor pod koniec rozmowy w Polsat News wytknęła brak „dobrych praktyk” politykom, po czym – nie wiedząc, z kim właściwie rozmawia – przypisała je Prawu i Sprawiedliwości, choć jej współrozmówcą był Dobromir Sośnierz z Konfederacji. „Nie wiedziałam, z kim mam rozmowę” - dodała.
Nie macie dobrych praktyk!
— stwierdziła Agnieszka Gorgoń-Komor, senator KO.
My, znaczy kto?
— zapytał Dobromir Sośnierz, polityk Konfederacji.
„Nie wiedziałam, z kim mam rozmowę”
No PiS
— wskazała Gorgoń-Komor.
Pan nie jest z PiS-u!
— zauważył prowadzący rozmowę w Polsat News.
Nawet nie wiem, skąd Pan jest, nie wiedziałam, z kim mam rozmowę
— dodała Gorgoń-Komor.
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X/Polsat News/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763837-oto-poziom-senator-ko-nawet-nie-wiedziala-z-kim-rozmawia
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