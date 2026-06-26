„Przede wszystkim cała ta sytuacja, bo to zaczęło się od wynagrodzeń, wynika tak naprawdę z głębokiego niedopasowania podaży lekarzy, czyli tego ile mamy kadry do tego, jaki jest popyt, czyli ile tego potrzebujemy” - mówił o aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym Adam Niedzielski, były minister zdrowia na antenie Telewizji wPolsce24.
Adam Niedzielski został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy jego zdaniem afera Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym może doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.
Na pewno tego tematu nie da się już zlekceważyć
— wskazał Niedzielski.
Widać to i po odbiorze społecznym, ale też po wszystkich komentarzach politycznych, z jakimi mamy do czynienia
— dodał.
Ta sprawa obejmuje tak wiele wątków, że każdy znajdzie w niej coś, co oddziałuje na konkretną osobę. Nie można tego przedmiotu zlekceważyć
— powiedział.
Problemy
Niedzielski zwrócił uwagę, że w sprawie afery jest wiele wątków, które są całkowicie pomijane. Zwrócił uwagę m.in. na problemy z wysokością wynagrodzeń lekarzy.
Wszystkie rozwiązania, które są proponowane politycznie, tak naprawdę niezależnie z której strony, skupiają się na administracyjnym ograniczaniu stawek, ograniczaniu liczby godzin, a nikt nie wykonuje jeszcze tego jednego kroku w myśleniu, skąd biorą się te problemy. Możemy porównać, że w zasadzie cała ta sytuacja wygląda, jak gaszenie pożaru, stosowanie gaśnic, stosowanie innych środków gaśniczych, a nikt się nie zastanawia skąd biorą się te wszystkie zjawiska
— wskazał.
Przede wszystkim cała ta sytuacja, bo to zaczęło się od wynagrodzeń, wynika tak naprawdę z głębokiego niedopasowania podaży lekarzy, czyli tego ile mamy kadry do tego, jaki jest popyt, czyli ile tego potrzebujemy
— powiedział.
Adam Niedzielski przypomniał przy tym, że w latach rządu PiS został zapoczątkowany trend zwiększania naborów na studia medyczne.
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tkwl/X as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763617-tylko-u-nas-afera-obali-rzad-niedzielski-ocenia
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