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TYLKO U NAS. Afera obali rząd? Niedzielski zwraca uwagę na przemilczane problemy

  • Polityka
  • opublikowano:
Niedzielski o aferze KO / autor: wPolsce24
Niedzielski o aferze KO / autor: wPolsce24

Przede wszystkim cała ta sytuacja, bo to zaczęło się od wynagrodzeń, wynika tak naprawdę z głębokiego niedopasowania podaży lekarzy, czyli tego ile mamy kadry do tego, jaki jest popyt, czyli ile tego potrzebujemy” - mówił o aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym Adam Niedzielski, były minister zdrowia na antenie Telewizji wPolsce24.

Adam Niedzielski został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy jego zdaniem afera Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym może doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.

Na pewno tego tematu nie da się już zlekceważyć

— wskazał Niedzielski.

Widać to i po odbiorze społecznym, ale też po wszystkich komentarzach politycznych, z jakimi mamy do czynienia

— dodał.

Ta sprawa obejmuje tak wiele wątków, że każdy znajdzie w niej coś, co oddziałuje na konkretną osobę. Nie można tego przedmiotu zlekceważyć

— powiedział.

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Problemy

Niedzielski zwrócił uwagę, że w sprawie afery jest wiele wątków, które są całkowicie pomijane. Zwrócił uwagę m.in. na problemy z wysokością wynagrodzeń lekarzy.

Wszystkie rozwiązania, które są proponowane politycznie, tak naprawdę niezależnie z której strony, skupiają się na administracyjnym ograniczaniu stawek, ograniczaniu liczby godzin, a nikt nie wykonuje jeszcze tego jednego kroku w myśleniu, skąd biorą się te problemy. Możemy porównać, że w zasadzie cała ta sytuacja wygląda, jak gaszenie pożaru, stosowanie gaśnic, stosowanie innych środków gaśniczych, a nikt się nie zastanawia skąd biorą się te wszystkie zjawiska

— wskazał.

Przede wszystkim cała ta sytuacja, bo to zaczęło się od wynagrodzeń, wynika tak naprawdę z głębokiego niedopasowania podaży lekarzy, czyli tego ile mamy kadry do tego, jaki jest popyt, czyli ile tego potrzebujemy

— powiedział.

Adam Niedzielski przypomniał przy tym, że w latach rządu PiS został zapoczątkowany trend zwiększania naborów na studia medyczne.

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tkwl/X as/wPolsce24

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Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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