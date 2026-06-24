Koalicja rządząca szykuje się do powrotu do tematu aborcji – być może jesienią tego roku. Z badania opublikowanego w „Rzeczpospolitej” („Rz”) wynika, że rządząca koalicja może liczyć na większość swoich wyborców, ale - jak podkreśla dziennik - temat mocno dzieli Polaków.
Na zlecenie „Rz” IBRiS zapytał Polaków, czy ich zdaniem Sejm w tym roku powinien zajmować się przepisami liberalizującymi aborcję. Głosy rozłożyły się niemal po równo. 44,7 proc. ankietowanych było za, przeciwne zdanie wyraziło 44,4 proc. badanych, natomiast niezdecydowanych było 10,9 proc.
Poparcie zwolenników koalicji
O tym, że sprawa aborcji jest polityczna, świadczą – jak pisze „Rz” – odpowiedzi poszczególnych grup wyborców. Wśród zwolenników koalicji rządzącej sprawa powrotu ustawy liberalizującej przerywanie ciąży cieszy się poparciem 76 proc. ankietowanych. W bloku opozycyjnym (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) 80 proc. badanych sprzeciwia się temu pomysłowi.
Ten wynik zapewne byłby jeszcze wyższy, gdyby nie obecność w tej grupie lewicowej Partii Razem – pisze „Rz”.
Badanie przeprowadzono 12 i 13 czerwca br. na grupie ponad tysiąca respondentów.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763377-ludzie-tuska-znow-beda-grali-aborcja-sondaz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.