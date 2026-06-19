Absurd! Giertych domaga się kary dla prezesa PiS

  • Polityka
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Giertych chce ukarania prezesa PiS / autor: Fratria
Giertych chce ukarania prezesa PiS / autor: Fratria

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych chce… ukarania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Mecenas poinformował we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych o złożeniu do Komisji Etyki Poselskiej wniosku o ukaranie lidera PiS. Dlaczego?

Do Komisji Etyki Poselskiej złożyłem wniosek o ukaranie posła Jarosława Kaczyńskiego za wulgaryzmy rzucane dzisiaj w moją stronę na sali sejmowej. Nie ma zgody na chamstwo i prostactwo

— przekazał w serwisie X Roman Giertych.

Składam również wniosek do Prezydium Sejmu o odebranie J. Kaczyńskiemu połowy uposażenia przez okres 3 miesięcy. Wulgaryzmu na sali posiedzeń Sejmu RP to podstawa do działań Prezydium.

— napisał.

Do kolejnego wpisu załączył zdjęcie pisma, w którym wyjaśnił, że poczuł się urażony zwrotem „sp…rzaj g…niarzu”.

Prowokacje Giertycha

Warto przypomnieć, że wczoraj Giertych prowokował prezesa PiS.

Jarku, uspokój tę swoją gawiedź, bo już ci mówiłem: jak wuja nie szanują, to i ciebie nie uszanują i stworzą ci te stowarzyszenia i się podzielicie

— atakował.

No uspokój ich, proszę. Pamiętajcie, Polacy walczyli o wolność, walczyli z Niemcami realnie, a to jest wszystko kpina, co robi pan Bąkiewicz

— opowiadał.

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as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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