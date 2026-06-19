Absurd! Giertych domaga się kary dla prezesa PiS

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych chce… ukarania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Mecenas poinformował we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych o złożeniu do Komisji Etyki Poselskiej wniosku o ukaranie lidera PiS. Dlaczego?
Do Komisji Etyki Poselskiej złożyłem wniosek o ukaranie posła Jarosława Kaczyńskiego za wulgaryzmy rzucane dzisiaj w moją stronę na sali sejmowej. Nie ma zgody na chamstwo i prostactwo
— przekazał w serwisie X Roman Giertych.
Składam również wniosek do Prezydium Sejmu o odebranie J. Kaczyńskiemu połowy uposażenia przez okres 3 miesięcy. Wulgaryzmu na sali posiedzeń Sejmu RP to podstawa do działań Prezydium.
— napisał.
Do kolejnego wpisu załączył zdjęcie pisma, w którym wyjaśnił, że poczuł się urażony zwrotem „sp…rzaj g…niarzu”.
Prowokacje Giertycha
Warto przypomnieć, że wczoraj Giertych prowokował prezesa PiS.
Jarku, uspokój tę swoją gawiedź, bo już ci mówiłem: jak wuja nie szanują, to i ciebie nie uszanują i stworzą ci te stowarzyszenia i się podzielicie
— atakował.
No uspokój ich, proszę. Pamiętajcie, Polacy walczyli o wolność, walczyli z Niemcami realnie, a to jest wszystko kpina, co robi pan Bąkiewicz
— opowiadał.
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as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763025-absurd-giertych-domaga-sie-kary-dla-prezesa-pis
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