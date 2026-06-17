Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Nawrockiego, ostro skrytykował rząd Donalda Tuska, podkreślając, że to inicjatywa Karola Nawrockiego ustabilizowała finanse Narodowego Funduszu Zdrowia, podczas gdy gabinet premiera „nic nie robi, by skrócić kolejki do lekarzy i znaleźć środki na świadczenia medyczne”. Sytuację w służbie zdrowia określił jako „największy kryzys od 36 lat”.
Jak przypomniał rzecznik Rafał Leśkiewicz, „Prezydent RP Karol Nawrocki od początku swojej kadencji zwraca szczególną uwagę na problemy ochrony zdrowia i pojawiające się kolejne kryzysy w tym obszarze”.
W grudniu zeszłego roku zwołał Szczyt Medyczny, który był forum merytorycznej dyskusji o naprawie systemu lecznictwa. Wzięli w nim udział przedstawiciele całej służby zdrowia, pacjenci i eksperci. Niestety, na grudniowym szczycie nie pojawiła się Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, mimo zaproszenia ze strony Kancelarii Prezydenta. Premier nie pozwolił Pani Minister na udział w tym spotkaniu
— wskazał.
„Inicjatywa prezydenta uratowała finanse NFZ”
Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę na fakt, że „inicjatywa Karola Nawrockiego przekazania środków z prezydenckiego Funduszu Medycznego uratowała finanse Narodowego Funduszu Zdrowia w zeszłym roku”.
Rząd Donalda Tuska nie podjął od tego czasu żadnych działań naprawczych poza rozwiązaniami, które wprost uderzają w pacjentów: powróciły limity na część świadczeń, zamknięto dziesiątki oddziałów szpitalnych i porodówek. Rządzący otwarcie mówią o ograniczeniu dostępności bezpłatnych leków dla seniorów
— podkreślił rzecznik prezydenta Nawrockiego.
Jak zastrzegł, „polska służba zdrowia jest w zapaści a skala kryzysu jest największa od 36 lat”.
Rząd Donalda Tuska nic nie robi, by skrócić kolejki do lekarzy i znaleźć środki na świadczenia medyczne. Jedyne, o co dbają to własny komfort. Prywata i zabiegi poza kolejnością. Pogarda i cwaniactwo. Tak właśnie wygląda realizacja hasła „robimy, nie gadamy”. Robimy dobrze swoim i nie gadamy o tym publicznie, żeby stojący w kilometrowych kolejkach do specjalistów Polacy się o tym nie dowiedzieli
— dodał Rafał Leśkiewicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762838-prywata-pogarda-cwaniactwo-leskiewicz-o-rzadzie-tuska
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