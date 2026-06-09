Giertych ma problem! Jadczak ujawnia niewygodne informacje. "Występuję do sądu, żeby przymusił..."

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Mateusz-kolalal/CC BY-SA 4.0/Fratria
autor: Mateusz-kolalal/CC BY-SA 4.0/Fratria

Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak we wpisie na X stwierdził, że strona snaw.eu odwołująca się do inicjatywy posła KO mec. Romana Giertycha „Sieć na Wybory” wspiera KO i uderza w jej przeciwników, łamie polskie prawo. „Dlatego występuję do sądu, żeby przymusił Giertycha od udzielenia informacji publicznej w tej sprawie. Tyle razy Giertych straszył mnie sądem, a to ja pierwszy wystąpię do sądu przeciwko niemu… Myślę, że sprawą powinny się też zainteresować UODO, UOKiK, UKE i PKW” - podkreślił Jadczak.

Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski przeanalizował działalność strony snaw.eu, która promuje KO, a uderza w jej przeciwników.

Jakiś czas temu powstała strona snaw.eu - wprost odwołująca się do inicjatywy Romana Giertycha Sieć na Wybory. Serwis wprost popiera KO i krytykuje jej przeciwników. Do tego zbiera pieniądze od użytkowników, tak jak Telewizja Republika. Ktoś złośliwy powiedziałby, że to próba obejścia przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej

— podkreślił dziennikarz.

Sęk w tym, że serwis odwołujący się do inicjatywy Macieja Giertycha łamie polskie prawo:

Polityka prywatności serwisu snaw.eu to niewypełniony, sprzeczny wewnętrznie szablon bez NIP-u i adresu administratora;

Adres mailowy podany na stronie ([email protected]) nie działa, innych kontaktów brak - co przy serwisie wyborczym przetwarzającym potencjalnie dane o poglądach politycznych oznacza naruszenie obowiązków informacyjnych RODO i brak działającego kanału realizacji praw użytkowników

— zauważył Jadczak.

I nie wiedzielibyśmy pewnie, kto odpowiada za ten serwis, ale jego założyciel pozostawił po sobie ślady. Po pierwsze maila [email protected], wskazującego na hejtera Kamila Rudzińskiego, zdemaskowanego jako Morgenstern616. Gdyby ktoś miał wątpliwość, że chodzi o niego, Rudziński przez nieuwagę zostawił dwa swoje zdjęcia. Od powiązań ze stroną odciął się już oficjalnie Maciej Lasek, któremu wcześniej udowodniliśmy powiązania z Rudzińskim, odcięła się KO

— napisał dziennikarz WP.

Jedyną osobą, która nie odcięła się od powiązań z tą stroną, łamiącą polskie prawo i odwołującą się wprost do inicjatywy Romana Giertycha, jest Roman Giertych. Dlatego występuję do sądu, żeby przymusił Giertycha od udzielenia informacji publicznej w tej sprawie. Tyle razy Giertych straszył mnie sądem, a to ja pierwszy wystąpię do sądu przeciwko niemu… Myślę, że sprawą powinny się też zainteresować UODO, UOKiK, UKE i PKW

— poinformował Jadczak.

Reakcja Giertycha

Do doniesień Jadczaka odniósł się w końcu Roman Giertych, jednak - co istotne - w ogóle nie skomentował w sposób merytoryczny jego zarzutów.

Po nagabywaniu mojej żony i córki pan Jadczak wziął się za mojego tatę. Mój tatuś ma wprawdzie 90 lat i nie używa X, ale to nie przeszkadza panu Jadczakowi go atakować. Tymczasem przyjaciel Jadczaka pan Leszek K. miał nielegalnie broń i został zatrzymany za groźby jej użycia

— napisał na X Roman Giertych.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych