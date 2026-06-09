Wójt Baranowa Lewandowska-Siwek jest zaskoczona krytyką, która spadła na nią za pomysł dofinansowania kolonii uczniom uczęszczającym na edukację zdrowotnym. W Radiu SUD tłumaczyła, że to nie jest żadna dyskryminacja, ale chęć docenienia tych uczniów, którzy więcej czasu poświęcili na edukację. „To bezczelne odwracanie kota ogonem. Pani wójt, tu nie chodzi o żadną edukację zdrowotną! Chodzi o jawną segregację dzieci. Absolutny hit, radiowe zaginanie czasoprzestrzeni” - odpowiedziała jej poseł Katarzyna Sójka z PiS.
Bogumiła Lewandowska-Siwek, wójt gminy Baranów wydała 8 maja zarządzenie, że uczniowie klas IV-VIII uczęszczający na zajęcia edukacja zdrowotna otrzymają 800 zł dofinansowania na wypoczynek wakacyjny. Uczniowie, którzy wypisali się z tych zajęć - zdecydowana większość - gminnych pieniędzy nie zobaczy. 19 maja do wojewody wielkopolskiego trafiła skarga poseł PiS Katarzyny Sójki, który domaga się uchylenia dyskryminującego dzieci zarządzenia Lewandowskiej-Siwek. Wójt Baranowa postanowiła się wyżalić w tej sprawie przed radiowym mikrofonem.
Jestem ogromnie zaskoczona hejtem i głównie ze strony prawicowej taką narracją negatywną. (…) Ponieważ edukacja zdrowotna była nieobowiązkowa, to uważałam, że powinniśmy dzieci nagrodzić, które o godzinę dłużej chodziły na edukację w szkołach. Takich dzieci z 900 w szkołach w Baranowie mamy 166. I te dzieci chodziły na edukację zdrowotną, którą głównie negowały głównie środowiska prawicowe. I muszę powiedzieć, że jeżeli pani poseł Sójka również negowała jako lekarz, jako matka wielodzietnej rodziny, to ja jestem ogromnie tym zdziwiona
— powiedziała wójt Baranowa i wyliczyła dobrodziejstwa programowe edukacji zdrowotnej, wskazując na dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, profilaktykę, higienę, dietę.
Zarzucali, że tam jest o seksualności. Tam o seksualności jest trzy godziny w ciągu roku, w całym roku i proszę sobie wyobrazić, że za zgodą rodziców
— przekonywała w Radiu SUD Lewandowska-Siwek.
Uważałam, że dzieci, które chodziły na te lekcje i godziny więcej poświęcały swojej edukacji, żeby być na tych lekcjach, z tego programu, gdzie uczyły się o uzależnieniach, o profilaktyce uzależnień, że nagrodzimy te dzieci dopłacając do kolonii
— oświadczyła wójt gminy Baranów.
Te dzieci nie dostają tego do ręki. Jeżeli pojadą tylko z rodzicami i rodzice ich nie wyślą na te kolonie, to nie będą miały tej dopłaty, nie skorzystają
— stwierdziła Bogumiła Lewandowska-Siwek, która uważa, że poseł Sójka z PiS po prostu mści się na niej politycznie. Ponad to wójt narzekała na małe fundusze dla gminy z czasów rządu Zjednoczonej Prawicy.
Lepiej się z tego wycofać
Przeciwko postanowieniu wystąpili parlamentarzyści PiS z okręgu kalisko-leszczyńskiego. Słowom Bogumiły Lewandowskiej-Siwek uważnie przysłuchiwała się poseł Katarzyna Sójka z PiS. Nie tylko dlatego, że sprawa dotyczy zarządzenia, które według niej wojewoda wielkopolski powinien uchylić, ale również dlatego, że została wskazana z imienia i nazwiska.
Zamiast po cichu wycofać szkodliwe zarządzenie, pani wójt Baranowa Lewandowska Siwek woli robić tournée po stacjach radiowych. Tłumaczy się gęsto, ale im więcej mówi tym głębiej zakopuje się w oparach własnego absurdu.
Absolutny hit to radiowe zaginanie czasoprzestrzeni. Według pani wójt moja interwencja poselska to zemsta za jej wiekopomny występ na scenie w Rychtalu z 22 maja. Mały problem. Swoją interwencję złożyłam już 19 maja, o czym czarno na białym świadczy odpowiedź od Wojewody (całe pismo zostawiam zresztą w komentarzu). Trudno mścić się w przeszłości za coś, co wydarzyło się w przyszłości. Polecam zainwestować w kalendarz, zanim znów zacznie się opowiadać na antenie bajki.
Potem mamy rzewne opowieści o tym, jak to pani wójt mnie kiedyś ceniła. Wzruszające, szkoda tylko, że wymyślone. Prywatnie nigdy się nie znałyśmy, a nasze relacje to czysty wymóg moich poselskich aktywności.
Ale najgorszy jest ten tani, emocjonalny szantaż. Dziwienie się do mikrofonu, że lekarz i matka sprzeciwia się edukacji zdrowotnej, to bezczelne odwracanie kota ogonem. Pani wójt, tu nie chodzi o żadną edukację zdrowotną! Chodzi o jawną segregację dzieci i wybiórcze rozdawanie publicznych pieniędzy (bo przecież nie ze swojego portfela Pani rozdaje). Zasłanianie dyskryminacji najmłodszych fałszywą troską jest szczytem cynizmu. A usprawiedliwianie swoich decyzji hasłem, że inni też łamali Konstytucję? To już autodonos, po którym urzędnik powinien spalić się ze wstydu, a nie udzielać wywiadów.
— skomentowała na X radiowy występ Lewandowskiej-Siwek poseł Katarzyna Sójka z PiS.
Przypomniała jej także, że jeśli chodzi o fundusze, które gmina Baranów orzymała w czasie rządów Zjednoczonej Prawycy to nie były ani małe, ani wybiórcze.
A na koniec zostawiłam sobie najlepsze czyli królową nauk, matematykę.
Pani wójt z rozbrajającą pewnością siebie rzuca w radiu kwotą 15 milionów, próbując zakwestionować moje słowa o potężnym wsparciu gminy z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Skoro pani wójt ma problem z doliczeniem się środków, po które sama wyciągała rękę, to służę darmową korepetycją. I to w oparciu o informacje z jej własnej, gminnej strony internetowej! Proszę bardzo, tak wyglądają fakty- dofinansowania rządowe w latach 2019-2023:
3 694 948,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( Wsparcie inwestycji w Gminie Baranów, przekazane środki do wykorzystania na inwestycje.: remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizacji)
5 503 716,61 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ( Budowa drogi gminnej (obwodnicy Baranowa), łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 wraz z budową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 )
3 759 266,40 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia p. Kępnem)
4 500 000,00 zł Polski Ład I (Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz zagospodarowanie terenu w Mroczeniu)
4 739 999,00 zł Polski Ład II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinakami do granic posesji w miejscowości Joanka Gmina Baranów)
7 122 007,00 zł Polski Ład edycja VIII (Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39)
3 500 000,00 zł Rządowy Program Odbudowy Zabytków edycja II( Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu)
Suma? Lekką ręką ponad 32 miliony złotych (32 819 937,01 zł). Jak widać, matematyka u pani wójt kuśtyka równie mocno, co znajomość kalendarza.
Ps: i niech się Pani tak nie stresuje - uśmiechać się proszę
— podsumowała poseł Katarzyna Sójka z PiS.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762231-nagroda-za-edukacje-zdrowotna-sojka-segregacja-dzieci
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