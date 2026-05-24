„Dla każdego inteligentnego człowieka widać było od samego początku, że tu nic nie dzieje się przez przypadek, że ktoś bawi się polskimi instytucjami dobrze znając jak one działają. Moim zdaniem politycy koalicji rządzącej rzucili podejrzenie sami na siebie, że albo jest to dla nich wygodne albo to dopuszczają. Teraz dopiero poszli do rozum do głowy i zaczynają korygować swoje stanowisko oraz traktować temat poważnie. O tydzień za późno” - powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak na antenie Polsat News, odnosząc się do wtargnięcia służb do mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego oraz innych poszkodowanych.
Przedstawiciele prawej strony sceny sporu politycznego w Polsce są od jakiegoś czasu nękania przez służby. Wszystko za sprawą anonimowych zgłoszeń, które dotyczą mieszkań prawicowych dziennikarzy i polityków. Wczoraj doszło do kolejnej skandalicznej sytuacji, gdy służby wtargnęły do mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.
„RCB nie komunikowało się z ofiarami”
Głos ws. zabrał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Gdy cała prowokacja się zaczęła, RCB nie komunikowało się z ofiarami, czyli w pierwszej kolejności z dziennikarzami telewizji Republika. Później do dołączył także były szef BBN, profesor Cenckiewicz. Wykorzystano numer również telefonu Sławomira Mentzena jako fałszywy numer dokonywania tej prowokacji. Musi być ktoś z rządu, kto komunikuje się z tymi, którzy są dotknięci tą akcją
— powiedział w „Śniadaniu Rymanowskiego” lider Konfederacji.
Na początku było wrażenie, że politycy koalicji rządzącej (zrobili to wręcz na konferencji prasowej wobec dziennikarza stacji Republika) po prostu wyśmiewali ten temat. Moim zdaniem wyszła tu totalna niedojrzałość i nie wiem czy oni uważali, że to przez przypadek się dzieje
— dodał.
Dla każdego inteligentnego człowieka widać było od samego początku, że tu nic nie dzieje się przez przypadek, że ktoś bawi się polskimi instytucjami dobrze znając jak one działają. Moim zdaniem politycy koalicji rządzącej rzucili podejrzenie sami na siebie, że albo jest to dla nich wygodne albo to dopuszczają. Teraz dopiero poszli do rozum do głowy i zaczynają korygować swoje stanowisko oraz traktować temat poważnie. O tydzień za późno
— zauważył Bosak.
Czytaj także
xyz/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761059-ekipa-tuska-a-najscia-sluzb-rzucili-podejrzenie-na-siebie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.