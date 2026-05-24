W koalicji wrze po spotkaniu Tuska z Clooneyem. "I po cho...rę"

Krytyka po spotkaniu Tuska z Clooneyem / autor: Michael Vlasaty, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Nie wszystkim w koalicji rządzącej podoba się to, że premier Donald Tusk lansował się na spotkaniu z aktorem George’m Clooneyem, będącym znanym krytykiem prezydenta Donalda Trumpa. Warto przypomnieć, że relacje pomiędzy polskim rządem są bardzo trudne. Zdaniem niektórych, wręcz nie istnieją.

Premier Donald Tusk podczas konferencji Impact‘26 w Poznaniu spotkał się z aktorem George’m Clooneyem, który znany jest ze swojego krytycznego podejścia do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Niedługo potem doszło do mocnego zgrzytu między polskimi władzami a USA po tym, jak pojawiła się groźba niewysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Ostatecznie Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i jego „relację z nim”.

Spotkanie Tuska z Clooneyem

Anonimowy wysoko postawiony przedstawiciel Koalicji 13 grudnia nie krył irytacji w rozmowie z Onetem.

I po cho…rę Donaldowi to spotkanie z Clooneyem

— wskazał.

Warto zauważyć, że Donald Tusk podczas spotkania z aktorem kpił sobie z amerykańskiego prezydenta.

Nazywam się Donald. Przepraszam, to nie moja wina

— mówił.

To nie był mój wybór

— drwił.

Relacji nie ma 

Problem w relacjach polskiego rządu z Amerykanami jest bardzo głęboki. Od dawna pojawią się głosy, że Donald Tusk jest „persona non grata” w Białym Domu, czego dowody widać było wielokrotnie.

Teraz portal Onet.pl zwraca uwagę, że kiedy trzeba dokonać interwencji w Biały Domu, to „premier i jego ministrowie nie mają żadnych kanałów dotarcia do Trumpa”.

Relacje z USA istnieją więc tylko dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który pozostaje w ciepłych relacjach z amerykańskim liderem.

Adrian Siwek/Onet.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

