W koalicji wrze po spotkaniu Tuska z Clooneyem. "I po cho...rę"

Nie wszystkim w koalicji rządzącej podoba się to, że premier Donald Tusk lansował się na spotkaniu z aktorem George’m Clooneyem, będącym znanym krytykiem prezydenta Donalda Trumpa. Warto przypomnieć, że relacje pomiędzy polskim rządem są bardzo trudne. Zdaniem niektórych, wręcz nie istnieją.
Premier Donald Tusk podczas konferencji Impact‘26 w Poznaniu spotkał się z aktorem George’m Clooneyem, który znany jest ze swojego krytycznego podejścia do prezydenta USA Donalda Trumpa.
Niedługo potem doszło do mocnego zgrzytu między polskimi władzami a USA po tym, jak pojawiła się groźba niewysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Ostatecznie Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i jego „relację z nim”.
Spotkanie Tuska z Clooneyem
Anonimowy wysoko postawiony przedstawiciel Koalicji 13 grudnia nie krył irytacji w rozmowie z Onetem.
I po cho…rę Donaldowi to spotkanie z Clooneyem
— wskazał.
Warto zauważyć, że Donald Tusk podczas spotkania z aktorem kpił sobie z amerykańskiego prezydenta.
Nazywam się Donald. Przepraszam, to nie moja wina
— mówił.
To nie był mój wybór
— drwił.
Czytaj także
Relacji nie ma
Problem w relacjach polskiego rządu z Amerykanami jest bardzo głęboki. Od dawna pojawią się głosy, że Donald Tusk jest „persona non grata” w Białym Domu, czego dowody widać było wielokrotnie.
Teraz portal Onet.pl zwraca uwagę, że kiedy trzeba dokonać interwencji w Biały Domu, to „premier i jego ministrowie nie mają żadnych kanałów dotarcia do Trumpa”.
Relacje z USA istnieją więc tylko dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który pozostaje w ciepłych relacjach z amerykańskim liderem.
Adrian Siwek/Onet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761042-w-koalicji-wrze-po-spotkaniu-tuska-z-clooneyem-i-po-chore
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.