Sądny dzień dla Miszalskiego. Krakowianie ruszyli do głosowania

Referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta / autor: Kraków PAP/Łukasz Gągulski
W Krakowie trwa referendum ws. odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego oraz rady miejskiej. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27 procent wyborców.

Dzisiejsze głosowanie odbywa się w 453 lokalach, które otwarte są od godziny 7. Lokale usytuowane są w podobnych miejscach, jak w poprzednich latach podczas wyborów. Większość obwodów do głosowania – 412 – to obwody stałe. Dodatkowe 41 to odrębne obwody głosowania, zlokalizowane np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wyborcy otrzymają dwie karty. Jedna dotyczy odwołania Aleksandra Miszalskiego, a druga – rady miasta. Oddanie ważnego głosu nastąpi przez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

Głosowanie do 21. godziny

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).

W referendum w Krakowie mogą wziąć udział osoby mające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące Kraków. Podstawowym miejscem głosowania jest komisja wyborcza właściwa dla adresu zamieszkania widniejącego w Centralnym Rejestrze Wyborców. Co do zasady, adresem zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) jest adres zameldowania na pobyt stały. Jeżeli ktoś w przeszłości zawnioskował o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej: wniosek o wpis do rejestru wyborców) pod innym adresem i otrzymał pozytywną decyzję, to jego adresem w CRW jest adres podany w decyzji (obowiązuje on do czasu złożenia oświadczenia o powrocie pod adres stałego zameldowania lub zameldowania się na stałe w nowym miejscu).

Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 21. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w poniedziałek w godzinach porannych.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

