Rozbilismy mafie VAT, setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa. To między innymi z takich pieniędzy przeznaczaliśmy środki na straże pożarne, na szpitale, na Klinikę ‘Budzik’, na remont prokuratury 14 milionów złotych czy na CBA 25 milionów złotych. I to rzekomo jest zarzut sprowadzający się do tego, że ja miałem te pieniądze przywłaszczyć” - powiedział Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, w oświadczeniu nagranym przez kanał TAK. „Przez całe życie walczyłem z przestępczością. Stawiane mi wymyślone zarzuty to determinacja przestępczej szajki, rządzącej dziś Polską” - podkreślił polityk, którego minister Waldemar Żurek chce tymczasowo aresztować.
Waldemar Żurek złożył dziś do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Szef MS i Prokurator Generalny chce również tymczasowego aresztowania polityka opozycji. Na absurdalność zarzutów zwracają uwagę parlamentarzyści PiS - w tym byli współpracownicy Ziobry w resorcie sprawiedliwości, a także - prawnicy.
„Przez całe życie walczyłem z przestępczością”
Teraz głos zabrał również sam Zbigniew Ziobro.
Przez całe życie walczyłem z przestępczością. Stawiane mi wymyślone zarzuty to determinacja przestępczej szajki, rządzącej dziś Polską. Wypowiedź dla Kanału TAK
— napisał na platformie X.
Przez całe życie walczyłem z przestępczością. To między innymi dzięki moim działaniom Polacy czują się bezpieczniej. Rozbiliśmy mafie VAT, setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa. To między innymi z takich pieniędzy przeznaczaliśmy środki na straże pożarne, na szpitale, na Klinikę „Budzik”, na remont prokuratury 14 milionów złotych czy na CBA 25 milionów złotych. I to rzekomo jest zarzut sprowadzający się do tego, że ja miałem te pieniądze przywłaszczyć
— mówi Ziobro w dołączonym nagraniu.
To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj zrobić w pięknym budynku Prokuratury Krajowej konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską
— podsumowuje były minister.
