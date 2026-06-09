Sąd zgodził się z KRRiT. TVN zapłaci ogromną karę

Jak poinformowała rzecznik KRRiT Anna Ostrowska, Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 70 tys. zł na spółkę TVN S.A. za naruszenie przepisów dotyczących lokowania produktów. Chodzi o audycję „Dzień dobry wakacje” i promowanie wody gazowanej.
Jak napisano w uzasadnieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w marcu br. Sąd Apelacyjny potwierdził, że sposób prezentacji produktu jednej z marek w audycji nadawcy miał charakter nadmiernej ekspozycji, która w praktyce stanowiła reklamę. Do naruszenia przepisów doszło podczas rozmowy przeprowadzonej w trakcie cyklicznej imprezy plenerowej „Projekt Plaża”, wyemitowanej w programie TVN w ramach audycji śniadaniowej „Dzień dobry wakacje” w sierpniu 2022 roku.
W uzasadnieniu sąd wskazał najważniejsze kryteria, które przesądziły o tej decyzji. Podkreślił, że wypowiedzi uczestników audycji wielokrotnie odnosiły się do nazwy lokowanego produktu (wody gazowanej) oraz jego zalet. Ponadto niemal w każdym kadrze rozmowy widoczny był znak towarowy lub sam produkt. Dodatkowo w scenografii dominował kolor niebieski, odpowiadający barwom marki
— czytamy w oświadczeniu.
Kluczowe znaczenie wyroku
Anna Ostrowska podkreśliła, że „wyrok ma kluczowe znaczenie dla interpretacji przepisów w zakresie nadmiernej ekspozycji produktów.
Potwierdza on wykładnię stosowaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z nią o nadmierności mówimy wtedy, gdy obecność danej marki, towaru lub usługi stale powraca, a sposób ich prezentacji nie wynika z potrzeb redakcyjnych typowych dla danego programu
— zastrzegła.
Sąd rozstrzygnął również istotną kwestię sporną dotyczącą tego, czy nadmierne lokowanie produktu może odnosić się jedynie do określonej części programu, czyli w tym przypadku do konkretnej rozmowy prezentera z gościem. Sąd uznał, że do opisywanego naruszenia może dość zarówno w całej audycji, jak i w jej fragmencie
— dodała rzecznik KRRiT.
X/KRRiT/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762226-sad-zgodzil-sie-z-krrit-tvn-zaplaci-ogromna-kare
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