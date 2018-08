Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/409824-300-numer-tygodnika-sieci?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wPolitycepl+%28wPolityce.pl+-+Najnowsze%29

Tygodnik „ABC” to najciekawsze, emocjonujące i wyraziste artykuły dotyczące tego, co denerwuje, pasjonuje i ciekawi. Tygodnik „ABC” to również aktualności, polityka, Polska lokalna, spora dawka historii, opinii, reportaży i wywiadów, a także wyraźna sekcja sportowa. W sprzedaży w kioskach w każdy poniedziałek w cenie 3,50 zł. Pismo dostępne jest też w prenumeracie w e-kioskach. Zapraszamy na stronę internetową www.abctygodnik.pl oraz na profil tygodnika na Facebooku – www.facebook.com/ABCtygodnik.