„Patrzę na Ciebie” – pod takim tytułem będzie miało miejsce 26 września o godz. 18.00 w sali widowiskowej warszawskiego Kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5 wydarzenie kulturalne raczej wyjątkowe. Mowa o pierwszym przeglądzie filmów dokumentalnych zmarłej w ub. roku Marii „Majki” Dłużewskiej. Wydarzenie organizowane jest w dzień jej 74. urodzin.
Maria Dłużewska oprócz realizacji wielu filmów zajmowała się również aktorstwem teatralnym. W czasach PRL należała do opozycji. Była wrażliwa kronikarką najważniejszych momentów polskiej historii i chodzącą pasją, „pasją nieokiełznaną, niekontrolowaną, spontaniczną, czasem niebezpieczną”. Ale do oceny jej twórczości filmowej nie wystarczy już tak prosta konkluzja. Trzeba powiedzieć więcej. Bo cóż znaczyła w jej czasach osobowość „nieokiełznana” czy „niekontrolowana” i jak przenieść te określenia na teraźniejszość, by były zrozumiałe. Tego zadania po raz pierwszy, z pewnością nie ostatni, podjęli się organizatorzy przeglądu.
Do jej najbardziej znanych filmów należą „Pogarda”, „Z Gwiazdami. Podróż bez końca” czy „Mgła”. Z jej ręki powstał również dokument o Grupach Oporu [red: Grupy Oporu „Solidarni” – niezależna organizacja działająca w latach 80., związana z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność. Na tle innych struktur podziemnych cechowała się radykalizmem]. Przesłaniem dzieła było złapanie w kadrze “ostatniego pokolenia Polaków w walce o niepodległość“. Kontrowersyjność stwierdzenia może uderzać ale nie było w nim odrobiny naiwności – Dłużewska tak właśnie postrzegała tę podziemną formację i towarzyszyła niemal wszystkim spotkaniom jej działaczy w ostatnich latach. To w tym środowisku czuła się najlepiej.
W przypadku filmu „Pogarda”, na ekranie pojawia się Magdalena Merta, żona tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Tomasza Merty. Uczestnictwo w filmie „Pogarda” Dłużewskiej było dla niej dużym wyzwaniem, ale tu także autorka filmu pokazuje klasę koncentrując się na „ludziach w drodze“, w procesie transformacji a nie na samych wydarzeniach które są ich sprawcą.
„Z Gwiazdami. Podróż bez końca” to film o Andrzeju Gwieździe i jego żonie Joannie, działaczach opozycyjnych w czasach PRL, a nie o wydarzeniach na Wybrzeżu, w których ci wartościowi ludzie brali udział.
Warto zapoznać się kinem dokumentalnym Dłużewskiej jeszcze z innego powodu. W poszukiwaniu tematów autorka zdaje się czerpać inspirację od ludzi znacznie częściej niż z wydarzeń, w których brali udział. Tak jest z pewnością w przypadku filmów “Córka”, “Dama” czy “Testament” oraz “Pogarda”.
Warto obejrzeć choć jeden film z kolekcji Majki Dłużewskiej. Uczta duchowa gwarantowana.
