Śledztwo we Wrocławiu nabiera tempa po majowym incydencie przy ul. Pilczyckiej, gdzie 42‑letni rowerzysta potrącił i popchnął dr Walentynę Wnuk, po czym uciekł. Obie strony przedstawiają sprzeczne relacje, a mężczyzna usłyszał już zarzuty i grozi mu do trzech lat więzienia.
Do skandalicznego incydentu doszło 11 maja br. we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej, gdzie – jak przekazała podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu - kierujący rowerem mężczyzna potrącił oraz popchnął seniorkę powodując jej upadek, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.
Po opublikowaniu wizerunku rowerzysty policja przeprowadziła czynności prowadzące do ustalenia mężczyzny z nagrań monitoringu. W końcu z funkcjonariuszami kontakt nawiązał pełnomocnik 42-latka.
„Stara babo”
Teraz uczestnicy zdarzenia przedstawili swoje wersje wydarzeń, które są ze sobą sprzeczne.
Mężczyzna powiedział do mnie coś obraźliwego, usłyszałam słowa w rodzaju: ‘stara babo’. Odpowiedziałam spokojnie: ‘Dlaczego pan nie zadzwonił dzwonkiem? Przyspieszyłabym’. Wtedy rowerzysta uderzył mnie kierownicą w prawy bark. Po chwili zsiadł z roweru i z dużą siłą popchnął mnie na betonowy chodnik. Upadłam, a on natychmiast odjechał
— wskazała „Gazecie Wrocławskiej” poszkodowana - dr Walentyna Wnuk, znana działaczka, doradca prezydenta Wrocławia ds. seniorów oraz członek Wrocławskiej Rady Seniorów.
Tłumaczenia sprawcy
Z relacji rowerzysty wnika coś zupełnie innego.
Według jego oceny wyglądało to inaczej. Mężczyzna troszeczkę kalibruje swoją winę, twierdząc, że dzwonił dzwonkiem i że ona też wobec niego była agresywna słownie
— zaznaczyła w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Mężczyzna usłyszał zarzuty po wczorajszym przesłuchaniu: dotyczą one naruszenia czynności narządów ciała oraz narażenia seniorki na utratę życia lub zdrowia. Rowerzyście grozi do trzech lat więzienia.
KMP Wrocław/„Gazeta Wrocławska”/tvn24.pl/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762224-potracil-i-popchnal-seniorke-teraz-rowerzysta-sie-tlumaczy
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