Potrącił i popchnął seniorkę. Szukała go cała Polska, teraz się pokrętnie tłumaczy

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Wrocław; Sprawca ataku na seniorkę / autor: Fratria/KMP Wrocław
Wrocław; Sprawca ataku na seniorkę / autor: Fratria/KMP Wrocław

Śledztwo we Wrocławiu nabiera tempa po majowym incydencie przy ul. Pilczyckiej, gdzie 42‑letni rowerzysta potrącił i popchnął dr Walentynę Wnuk, po czym uciekł. Obie strony przedstawiają sprzeczne relacje, a mężczyzna usłyszał już zarzuty i grozi mu do trzech lat więzienia.

Do skandalicznego incydentu doszło 11 maja br. we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej, gdzie – jak przekazała podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu - kierujący rowerem mężczyzna potrącił oraz popchnął seniorkę powodując jej upadek, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Po opublikowaniu wizerunku rowerzysty policja przeprowadziła czynności prowadzące do ustalenia mężczyzny z nagrań monitoringu. W końcu z funkcjonariuszami kontakt nawiązał pełnomocnik 42-latka.

„Stara babo”

Teraz uczestnicy zdarzenia przedstawili swoje wersje wydarzeń, które są ze sobą sprzeczne.

Mężczyzna powiedział do mnie coś obraźliwego, usłyszałam słowa w rodzaju: ‘stara babo’. Odpowiedziałam spokojnie: ‘Dlaczego pan nie zadzwonił dzwonkiem? Przyspieszyłabym’. Wtedy rowerzysta uderzył mnie kierownicą w prawy bark. Po chwili zsiadł z roweru i z dużą siłą popchnął mnie na betonowy chodnik. Upadłam, a on natychmiast odjechał

— wskazała „Gazecie Wrocławskiej” poszkodowana - dr Walentyna Wnuk, znana działaczka, doradca prezydenta Wrocławia ds. seniorów oraz członek Wrocławskiej Rady Seniorów.

Tłumaczenia sprawcy

Z relacji rowerzysty wnika coś zupełnie innego.

Według jego oceny wyglądało to inaczej. Mężczyzna troszeczkę kalibruje swoją winę, twierdząc, że dzwonił dzwonkiem i że ona też wobec niego była agresywna słownie

— zaznaczyła w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty po wczorajszym przesłuchaniu: dotyczą one naruszenia czynności narządów ciała oraz narażenia seniorki na utratę życia lub zdrowia. Rowerzyście grozi do trzech lat więzienia.

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KMP Wrocław/„Gazeta Wrocławska”/tvn24.pl/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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