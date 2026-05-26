Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami w woj. lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura przyjmie wartości nawet do 30 st. C.
IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla większości obszaru woj. lubuskiego, zachodniej części woj. wielkopolskiego oraz powiatów położonych na południu woj. zachodniopomorskiego i na północy woj. dolnośląskiego. Temperatura maksymalna w dzień może na obszarze objętym ostrzeżeniami wynieść od 28 do 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 13 we wtorek i pozostaną w mocy do godz. 19.
Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
kk/PAP
