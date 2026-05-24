Bestialski atak Rosji na Kijów. Klasztor dominikanów uszkodzony, polscy ojcowie na linii frontu

Klasztor Dominikanów w Kijowie po ataku na sąsiedni budynek / autor: Vatican Media

W wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został klasztor ojców dominikanów w Kijowie, w którym posługują także polscy ojcowie. „Większość sal wykładowych, a także kaplica klasztorna zostały uszkodzone” – mówi Vatican News o. Jarosław Krawiec. Wierni od rana gromadzili się w klasztorze. Nie niknie nadzieja na pokój.

W minioną noc Kijów przeżył bardzo potężny atak rosyjskich dronów i rakiet. Jedna z rakiet tuż przed godziną czwartą uderzyła w budynek mieszkalny, dziesięciopiętrowy blok, który się znajduje naprzeciw klasztoru ojców dominikanów.

Znaczne uszkodzenia

Na skutek siły wybuchu, bardzo potężnej, większość okien i drzwi w naszym klasztorze zostało zniszczonych

— powiedział Vatican News w rozmowie telefonicznej o. Jarosław Krawiec.

Prowadzimy w Kijowie Instytut Wyższych Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu i właściwie większość naszych sal wykładowych, aula zostało uszkodzonych. Ucierpiała również kaplica, pomimo, że znajduje się po przeciwnej stronie budynku

— dodaje dominikanin.

Wybite zostały okna i witraże w kaplicy.

Nie tracimy nadziei

Jak mówi o. Krawiec, wierni i przyjaciele dominikańskiego klasztoru od rana gromadzili się na Mszy św. i wielu pozostawało, aby pomóc w porządkowaniu całego terenu po wybuchu.

Społeczność związana z klasztorem o. dominikanów pomimo tego dramatu nie traci nadziei.

Tak jak w dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi o pokoju, który przynosi, tak i my ufamy i pomimo tych trudnych, bolesnych doświadczeń, które przeżywamy - jak ta dzisiejsza noc - nie tracimy nadziei na pokój

— dodaje o. Jarosław Krawiec w rozmowie z Vatican News.

Pocisk Oriesznik

Według najnowszych danych, które dziś po południu przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, w następstwie rosyjskich ataków w mieście zginęły dwie, a rannych zostało prawie 70 osób. W nocnych atakach na Kijów i obwód kijowski wojska Kremla użyły 600 dronów i 90 rakiet. Łącznie w regionie zginęły co najmniej cztery osoby.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja wykorzystała podczas ataków hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik, zdolny do przenoszenia głowic jądrowych.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan/Vatican News PL/PAP/tt

