Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami I i II stopnia w 21 i 22 sierpnia (czwartek i piątek) wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alertami objęto woj. podkarpackie oraz część woj. lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. Do mieszkańców tych czterech województw RCB wysłało alert.
Alertami II stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto część woj. podkarpackiego (powiaty: brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, łańcucki, przeworski, strzyżowski i rzeszowski) i woj. małopolskiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański).
IMGW poinformowało, że wysokość opadów miejscami osiągnie od 40 mm do 65 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc. Alerty obowiązywać będą od czwartku od godz. 11 lub 14, do piątku do godz. 11.
Alertami I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto część woj. lubelskiego (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski), podkarpackiego (powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, mielecki, niżański, a także powiat bieszczadzki, leski, przemyski i sanocki), woj. małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, myślenicki, suski, tarnowski i wielicki) oraz powiat żywiecki w woj. śląskim.
Wysokość opadów
Według IMGW miejscami wysokość opadów osiągnie od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc. Ostrzeżenia obowiązywać będą od czwartku od godz. 11 lub 18, do piątku do godzin porannych.
W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: „Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” do odbiorców przebywających na terenie woj. śląskiego (powiat żywiecki), woj. małopolskiego (powiat: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, Tarnów, tarnowski, tatrzański, wielicki), woj. podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, jarosławski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, sanocki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów i strzyżowski) i woj. lubelskiego (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, Zamość, zamojski).
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.
