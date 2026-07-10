Zero zdziwienia... KE może ukarać Polskę! W tle Ukraina

Rzecznik KE Olof Gill nie wykluczył w czwartek, że Komisja Europejska uruchomi w przyszłości procedurę o naruszenie prawa UE wobec Polski w sprawie utrzymywania embarga wobec Ukrainy. Jak jednak podkreślił, na razie KE próbuje rozwiązać tę kwestię w dialogu z Polską.
Polska, Słowacja i Węgry utrzymują zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy w obawie przed powtórzeniem się sytuacji z 2022 r. Wówczas po zliberalizowaniu handlu z Ukrainą do sąsiadujących z nią państw UE, w tym Polski, napłynęły duże ilości płodów rolnych, co doprowadziło m.in. do załamania cen.
Państwa członkowskie UE nie mogą jednak wprowadzać takich środków na własną rękę, bo - jak przypomniał rzecznik KE w czwartek - grozi to fragmentacją unijnego, wspólnego rynku. Pytany, dlaczego KE nie uruchamia wobec Polski procedury o naruszenie unijnego prawa, Gill powiedział, że takiego rozwiązania nie można wykluczyć w przyszłości.
Nie wykluczamy możliwości, że w pewnym momencie konieczne będą dodatkowe kroki, ale na tym etapie kontynuujemy nasze zaangażowanie (w rozmowy - PAP) i tak na razie pozostanie
— podkreślił rzecznik KE.
„Wzywamy zainteresowane państwa członkowskie”
Stanowisko Komisji w tej sprawie się nie zmieniło. Wzywamy zainteresowane państwa członkowskie do wycofania jednostronnych środków i będziemy nadal z nimi aktywnie współpracować, aby to osiągnąć. Nie uważamy bowiem, że te środki, które grożą fragmentacją jednolitego rynku, są uzasadnione
— dowodził.
Gill wskazał zwłaszcza na obowiązującą od listopada 2025 r. nową umowę handlową z Ukrainą, która przewiduje znacznie niższe kontyngenty, co w ocenie KE w wystarczającym stopniu chroni unijny rynek przed zaburzeniami.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/764573-zero-zdziwienia-ke-moze-ukarac-polske-w-tle-ukraina
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