Zgodnie z danymi GUS w I kwartale 2026 roku w Polsce działało niemal 2,9 miliona aktywnych przedsiębiorstw, a zdecydowaną większość, bo aż 95,9%, stanowiły mikrofirmy. Wiele z nich nie jest zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości, ale nawet w takim przypadku warto zachować czujność. Oto kilka prostych zasad, dzięki którym ograniczysz ryzyko pomyłek, które mogłyby cię sporo kosztować!
Jaką formę księgowości prowadzi jednoosobowa działalność?
Większość JDG korzysta z księgowości uproszczonej, a jej konkretna forma zależy od sposobu opodatkowania. Najczęściej jest to:
• podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – przy skali podatkowej i podatku liniowym,
• ewidencja przychodów – przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Pełne księgi rachunkowe stają się obowiązkowe dopiero po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości równowartości 2,5 mln euro (w 2026 r.). Więcej o zasadach prowadzenia rozliczeń w jednoosobowej firmie przeczytasz w tym artykule o księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej: https://firmove.pl/aktualnosci/finanse/ksiegowosc/jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza—ksiegowosc.
Jakie błędy w księgowości JDG zdarzają się najczęściej?
Sporo pomyłek wynika nie tyle ze skomplikowanych przepisów, co raczej z braku systematyczności. Do najczęstszych należą:
• Zgubienie lub nieopisywanie faktur i dowodów zakupu,
• zaliczanie do kosztów wydatków, które nie mają związku z działalnością gospodarczą,
• przekraczanie terminów płatności zaliczek na podatek i składek ZUS,
• mylenie zasad odliczania VAT przy zakupach mieszanych (prywatno-biznesowych).
Każdy z tych błędów da się wyeliminować w prosty sposób: bieżącym opisywaniem dokumentów i pilnowaniem kalendarza przedsiębiorcy.
Czy forma opodatkowania wpływa na sposób księgowania?
Wybór formy opodatkowania przekłada się bezpośrednio na to, co i jak ewidencjonujesz. Na ryczałcie nie ujmujesz kosztów jako podstawy do wyliczenia podatku – liczy się wyłącznie przychód i do rodzaju działalności jest przypisana stawka ryczałtu. O jej ustalaniu przeczytasz tutaj: https://firmove.pl/aktualnosci/finanse/podatki/stawki-ryczaltu.
Na skali i podatku liniowym kluczowe jest prawidłowe dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu, ponieważ to dochód (przychód pomniejszony o koszty) stanowi podstawę opodatkowania.
Czy na starcie da się obniżyć koszty działalności?
Początkujące JDG mogą skorzystać z ulg, które obniżają składki ZUS przez pierwsze miesiące działalności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://firmove.pl/aktualnosci/finanse/zus/ulgi-dla-poczatkujacych-przedsiebiorcow.
To realne odciążenie budżetu, ale wiąże się z dodatkowymi zgłoszeniami i terminami, o których trzeba pamiętać. Najłatwiej zadbać o porządek już na etapie rejestracji – to wtedy wybierasz formę opodatkowania, która wyznacza sposób prowadzenia ewidencji w pierwszym okresie. Świadome decyzje dotyczące biznesu możesz podjąć, rejestrując działalność przez wniosek o wpis do CEIDG na Firmove.pl, gdzie możesz skorzystać ze wsparcia księgowej od ING.
Czy warto oddzielić finanse firmowe od prywatnych?
Polskie przepisy nie nakazują wprost posiadania rachunku firmowego osobom zakładającym jednoosobową działalność gospodarczą. W praktyce jednak w pewnych sytuacjach jego brak może uniemożliwić prowadzenie biznesu. Zdecydowanie warto postawić na dwa osobne konta – to jeden z najprostszych sposobów na ograniczenie pomyłek. Osobne konto firmowe porządkuje przepływy, ułatwia przypisanie kosztów do działalności i sprawia, że roczne rozliczenie zajmuje mniej czasu.
Używanie jednego konta do celów prywatnych i biznesowych to prosta droga do błędnej kwalifikacji kosztów. Porządek w dokumentach zaczyna się więc już na poziomie konta bankowego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/764405-jak-prowadzic-ksiegowosc-w-jdg-oto-kilka-podpowiedzi
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