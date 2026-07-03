Polska umacnia swoją pozycję na europejskiej mapie turystycznej. Nasze hotele przyjmują coraz więcej gości, i to z całego świata. W ubiegłym roku z ich usług skorzystało ponad 28,2 mln osób - czytamy w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.
Rok 2025 przyniósł rekordowe zainteresowanie hotelami w Polsce. Z ich usług skorzystało ponad 28,2 mln osób, o 7,2 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. W perspektywie dziesięcioletniej (w 2015 r. hotele w Polsce przyjęły ponad 17,4 mln gości krajowych i zagranicznych) – wzrost ten wyniósł ok. 61 proc. – wynika z raportu firmy doradczej Emmerson Evaluation.
Polska umacnia swoją pozycję na europejskiej mapie turystycznej. 75,8 proc. ubiegłorocznych gości stanowili turyści krajowi, reszta – zagraniczni. Liczba tych ostatnich zwiększyła się w ciągu roku o 9,4 proc. Najchętniej odwiedzali nas obywatele Niemiec (22 proc. wszystkich przyjazdów). Na kolejnych miejscach są turyści z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech – w sumie odpowiadali za ponad połowę całego ruchu zagranicznego w ub.r. - pisze gazeta.
Eksperci zwracają także uwagę na kraje z ponadprzeciętną dynamiką wzrostu. Liczba przyjazdów z Włoch zwiększyła się o 30 proc., z Japonii o 27,1 proc., z Cypru – o 23,4 proc.
Pod koniec I półrocza 2025 r. działało w Polsce ponad 2,6 tys. hoteli, niemal o 50 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - informuje „Rz”.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/764036-coraz-wiecej-turystow-odwiedza-polske
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